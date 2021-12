Policie stíhá diskutéry, kteří nabádali k útokům na migranty. S odhalením pomohl Facebook

Všichni pisatelé vystupovali pod přezdívkami, vyšetřovatelům se je podařilo identifikovat ve spolupráci se společností Facebook. Podle zjištění Práva některé komentáře přímo nabádaly k útokům na migranty žijící v České republice: „Oběsit a poslat to h…o domů.“ „Jsou to opice a podle toho je zapotřebí s nimi nakládat…“ „Na takové je třeba otevřít loveckou sezonu.“

Syřan stanul před soudem za incident z loňského února. Předcházel mu konflikt s řidičem trolejbusu, který na Ramadana zatroubil poté, co se nebezpečně otáčel se svým vozidlem přímo v křižovatce. Na zastávce pak cizinec trolejbus dojel, zastavil u něj a jeho šoférovi sprostě nadával.

Celou situaci tehdy sledoval i 51letý Václav H. s manželkou. Ramadan k němu přiběhl a nejprve ho úderem do ramene srazil k zemi a pak do něj bouchal pěstmi. Žena se snažila útočníka odtrhnout, ale schytala ránu do obličeje.