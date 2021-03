Policie stále prověřuje zásah strážníků proti muži bez roušky v Uherském Hradišti

Podle Blahy město předalo policii kamerové záznamy. "Určitě strážníci a velitel městské policie byli předvoláni na Policii České republiky. Policie má ještě čas na to, aby všechny věci vyhodnotila. Očekávám, že výsledky budeme mít co nejdříve. Je jasné, že je i v zájmu města, aby se vědělo co nejdříve, jak to bylo s postupem městských strážníků," řekl Blaha.