Policie řeší dvakrát víc případů šíření covidu než na jaře

Je to dvojnásobně víc než v období první jarní vlny pandemie, kdy státní úřady řešily 25 takových případů. Tehdy ale nouzový stav trval jen dva a půl měsíce, od 12. března do 29. května. Ten současný začal už 5. října a pokračuje dodnes, tedy už přes čtyři měsíce. Nynější statistiky NSZ zahrnují řešené kauzy od jeho počátku až do 31. ledna.