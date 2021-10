Policisté pátrají od pátečního dopoledne po vězeňkyni Evě Šišlerové, která odešla z nestřeženého pracoviště v Kralovicích na Plzeňsku. Jednatřicetiletá žena z Jindřichova Hradce není podle policie nebezpečná. Pokud by ji někdo zahlédl, měl by to oznámit na tísňovou linku.