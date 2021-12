Policie obvinila ženu, která skočila s dítětem do řeky, z pokusu o vraždu

„Jakmile to lékaři dovolili, proběhly základní úkony trestního řízení, obvinili jsme ji z trestného činu pokusu o vraždu. Následně jsme ji jako obviněnou vyslechli a soud se ztotožnil s názorem na uvalení vazby. Takže aktuálně je vyšetřována vazebně,“ uvedl mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Dítě museli po vytažení z řeky resuscitovat. Letecky ho převezli do VFN v Praze.

Upřesnil, že stav dítěte je i nadále velmi vážný. „Motivem jsou pravděpodobně velké rodinné neshody. Nicméně nemáme ještě vyslechnuté všechny svědky, kteří by k tomu mohli něco říci, takže ani tady nechci spekulovat,“ doplnil Matzner.

„Snažili jsme se co nejvíc pomoci, tak abychom je zachránili a myslím, že se to povedlo. Rybářská škola nám pomohla hlavně v tom, že jsme věděli, jaká je tam hloubka, tedy dva a půl metru a jak je voda studená, proto jsme zavolali také 158,“ vyprávěl Matyáš Hlavinka, podle kterého by takto měl jednat každý.