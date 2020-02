Policie obvinila řidiče za sražení dvojkočárku. Jedno dítě zemřelo

„Ze závěrů znaleckých posudků jednoznačně vyplynulo, že viníkem dopravní nehody je čtyřiapadesátiletý řidič osobního vozidla, který se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a nepřizpůsobil rychlost jízdy. S vozidlem v daném místě vyjel do protisměru, kde poté narazil do boku dětského dvojkočárku, na kterém byly převáženy obě děti. Vlivem nárazu do kočárku upadla na zem také žena, která kočárek vedla,“ uvedl kriminalista Luboš Jakoubek.