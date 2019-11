Policie obvinila řidiče mustangu za tragickou nehodu. Jel moc rychle

Znalec dále uvedl, že auta byla v dobrém technickém stavu a neměla poruchu. Podle něj byl jedinou příčinou nehody způsob jízdy řidiče mustangu, který vjel do protisměru a střetl se s protijedoucí Škodou Rapid.

Zároveň účastník špindlerovského srazu sportovních vozů vzkázal generálově rodině prostřednictvím médií upřímnou soustrast. „Mrzí mne to a chtěl bych té rodině být co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné,“ vzkázal ještě v době své krátké hospitalizace řidič.