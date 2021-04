Policie navrhla obžalovat muže, který vyhrožoval Babišovi zastřelením

Policie navrhla obžalovat muže, který čelí stíhání za vydírání premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedl to ve středu šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Předpokládá, že dozorový státní zástupce o návrhu rozhodne do konce tohoto týdne. Obviněnému hrozí podle dřívějších informací dva až osm let vězení.