Policie našla muže odsouzeného za smrt taxikáře. Pomohl nenasazený respirátor

Znalci u soudu uvedli, že útočník muže udeřil minimálně jednou do nosu, do ruky a pak mu dupl na břicho nebo ho do něj kopl či praštil. Muž kvůli tomu vykrvácel do břišní dutiny a během několika málo minut zemřel. Krtička byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti.