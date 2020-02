Policie na Chomutovsku hledá zvrhlíka, který osahává ženy a dívky

Policie informovala, že k pěti incidentům došlo od pondělí do středy v Jirkově. Muž ve večerních hodinách vždy přistoupí k ženám a přes oblečení je osahává na intimních místech, pak uteče.

Popis podezřelého se rozchází. Měl by to být muž ve věku kolem 20 až 30 let, štíhlé postavy, výšky cca 170 cm, který měl v době jedné z událostí na sobě tmavou zimní bundu se žlutým pruhem a kapucí.