Policie loni odhalila 5677 nelegálních migrantů, jejich počet stoupl

Policie loni odhalila 5677 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně, což je o 685 více než v roce předchozím. Je to nejvyšší počet od roku 2015 a druhý nejvyšší za posledních deset let. Vyplývá to ze zprávy o migraci a integraci ministerstva vnitra. Stejně jako v několika minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci.