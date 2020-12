Policie dala k ledu útok na kadeřnici, kvůli kterému byl u soudu Nečesaný

„V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili,” sdělila mluvčí s tím, že zákon umožňuje v budoucnu obnovu řízení, a to pokud vyvstanou například nové pádné důkazy.

Policie a soudy řešily surový útok na kadeřnici šest let. Neznámý útočník ženu napadl v kadeřnictví v Hořicích 21. února 2013 krátce před koncem pracovní doby. Kadeřnici několikrát udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a přes 10 000 korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Obžaloba tvrdila, že někdejší dvacetiletý student Nečesaný ženu několikrát udeřil do hlavy polenem a sebral jí peníze. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, dokonce tvrdila, že on to určitě není, později v jednací síni jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.