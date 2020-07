Policie a státní zástupci zabavili zločincům přes 10 miliard korun

Do roku 2010 se podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana často stávalo, že pachatelé skončili ve vězení, ale po návratu si mohli užívat nelegálně získaného majetku. Od té doby se vyprofilovaly tři stovky specialistů na státním zastupitelství a u policie, kteří se specializují na finanční šetření, tedy zkoumají, jak podezřelý žil, kde na to bral peníze, stopují finanční transakce či hledají, kde by mohl být majetek ukrytý či převedený i v rámci rodiny.

Finanční šetření se tak stává důležitou součástí vyšetřování nejen složitých kauz. „Za poslední roky je to nejhmatatelnější nástroj na poli hospodářské kriminality, který se už také přesouvá i do oblasti krádeží nebo obchodů s lidmi,“ pochvaloval si ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Podle šéfa elitních detektivů přitom nejde jen o obyčejné zajištění majetku, ale také o to, aby se jeho držení či správa státu vyplatila. „U nemovitostí nebo peněz nejsou náklady velké. Ale problém je u aut, elektroniky nebo věcí jako třeba tabák. Náklady na zajištěné auto, které se po roce prodá, činí 8200 korun. Pokud to auto stojí zajištěné více let, tak už potřebuje odbornější servis a náklady na to činí čtyřicet až padesát tisíc ročně,“ upozornil Mazánek.