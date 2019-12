Policejní ředitel dostal za zásah v Ostravě medaili od hejtmana

Ještě před oceněním uctili zastupitelé i všichni přítomní v sále oběti minutou ticha. „Policie dokázala tuto kritickou situaci společně s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) vyřešit nesmírně rychle. Musím říct, že ta práce byla vysoce profesionální a jen dokládá to, jak složky IZS jsou na tyto události připraveny,“ řekl po minutě ticha hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Bylo to pro mě překvapení, nečekal jsem to. Včera mi sekretariát pana hejtmana avizoval, že bych měl přijít na zastupitelstvo,“ prozradil s tím, že původně měl být dnes na poradě u policejního prezidenta. „Nicméně je to vyznamenání pro všechny policisty, pro všechny ty, kteří zasahovali,“ zopakoval.