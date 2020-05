Policejní funkcionáře čeká kázeňské řízení kvůli zdrogovaným řidičům

Původně GIBS cílila na plzeňského policejního ředitele Michala Krejbicha, na kterého předloni v září podalo trestní oznámení Krajské státní zastupitelství v Plzni. Podle obsahu oznámení to měl být právě on, kdo směroval tyto případy do správního řízení a měl tak být zodpovědný za to, že desítky zfetovaných řidičů skončily místo před soudem u přestupkové komise.