Podvodníci hledají seniory v seznamech na webu. Cílí na archaická jména

„Dobrý den, jsem ošetřující lékař vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ ozve se v dalším případě ve sluchátku. Společným znakem těchto akcí je, že pachatel tlačí na oběť, aby jednala urychleně a bez rozmyslu.

Policie se nyní rozhodla na tyto praktiky více zaměřit. „Policie ČR v současnosti pracuje na preventivní aktivitě, která by měla výrazně ztížit vyhledávání kontaktních údajů k osobám ve veřejné databázi 1188. Konkrétní podoba je stále ještě předmětem vyjednávání a bude se jednat o jednu z mnoha aktivit, kterou v této oblasti plánujeme v blízké době realizovat,“ řekl Novinkám mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

„Pokud by byla ze seznamu odstraněna křestní jména, u řady příjmení jako Novák by již nebylo možné kontakt dohledat. Policie ČR o žádném omezení viditelnosti určitých dat se společností Conectart nejednala, nakonec takovýto zásah by byl i v rozporu s platnou legislativou,“ sdělil Novinkám mluvčí společnosti Martin Šemík.