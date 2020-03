Podváděli seniory, místo bezpečnostních dveří jim montovali obyčejné

Podle informací Práva se jedná o jednatele firmy specializující se na prodej a montáž bezpečnostních a ohnivzdorných dveří Vladimíra P. (48) a jeho o deset let mladšího spolupracovníka Zdeňka S. Hrozí jim až pět let vězení .

„Říkala jsem jim, že žádné nové dveře nechci. Oni mi na to odpověděli, že to mění postupně všem v celém domě. Snažila jsem se dovolat synovi, ale nebral mi telefon. Mezitím už se dali do práce. Když skončili, chtěli po mě deset tisíc korun a dva tisíce za dopravu. Když jsem se jich ptala, jestli jim mám něco podepsat, tak zavrtěli hlavou a odešli, aniž by mi nechali nějaký doklad,“ řekla Právu jedna z podvedených seniorek.