Podnikatel ze Stoky dostal pět let za daně

Hned do dvou podvodů s DPH, a ještě navíc do korupční kauzy Stoka, se namočil brněnský podnikatel Pavel Ovčarčin. Zatímco na verdikt ve druhém případu údajného ovlivňování zakázek v Brně si musí ještě počkat, od středy už ví, že za daňové delikty si odsedí pět let vězení. Rozsudek si vyslechl u brněnského krajského soudu.