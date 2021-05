Podezřelý ze 14 let staré vraždy byl vydán na Slovensko

Obětí vraždy měl být 27letý Luboš Z, který zmizel 19. října 2006. Nasedl tehdy do auta a jel na autobusové nádraží v Čadci vyzvednout svého známého, který ho požádal o odvoz do Německa. Domů se měl Luboš vrátit následující den. To se nestalo a od té doby se po něm slehla zem. Jeho ostatky našli policisté o dva roky později v Polsku, ale to tehdy ještě nevěděli, komu patří.