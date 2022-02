Pobodání na hodech řeší soud. Nechtěl jsem se prát, neměl bych šanci, hájil se obžalovaný

K potyčce došlo na začátku loňského srpna. „Obžalovaný po několikáté slovní i fyzické rozepři při hodové taneční zábavě napadl poškozeného nožem, který si předtím přinesl ze svého domu, a bodl jej nejméně šestkrát do hlavy a krku s vědomím, že takovým činem může způsobit smrt. Bez poskytnutí rychlé pomoci a urgentní operace by skutečně u napadeného došlo k úmrtí,“ prohlásil státní zástupce Marek Vagai.

Smetana před trestním senátem brněnského soudu odmítl vinu a zevrubně popsal příkoří, kterého se mu mělo za celý osudný večer od jeho známého ze stejného městyse dít. Několikrát se prý v průběhu zábavy dostali do konfliktu a podle Smetany to byl právě on, kdo byl bit.

„Jenže venku oni zrovna vyšli, zase jsme začali hulákat a on mě hned mlátil,” líčil s tím, že „nějak automaticky” sáhl do kapsy a máchal nožem. „Nebylo to ale nic cíleného. Dostával jsem rány z jedné i druhé strany, pak to přestalo a on řekl: Tys mě bodnul,“ popsal Smetana.