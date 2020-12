Pobodal přítelkyni a zabil její matku, odsedí si 15,5 roku

V průběhu útoku ale mladík napadl také její matku, která na místě zemřela poté, co jí Truhlář zasadil nejméně šest ran do horní části těla. Její smrt už nebylo možné odvrátit. Truhlář poté z místa činu utekl, policie ho dopadla po několika hodinách.

S tím však nesouhlasil státní zástupce Martin Suska. Uvedl, že by soud měl Truhlářovo prohlášení o vině zohlednit jako polehčující okolnost, trest by však měl zůstat v dolní polovině trestní sazby, tedy nad hranicí 15 let. Muži podle něj přitěžuje to, že skutek spáchal surovým způsobem. Také byl již jednou odsouzen.