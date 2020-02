Po soudu chtěli miliony za zveřejnění intimních fotek

„Žalovaní bezdůvodně zpřístupnili obsah mobilu a tabletu, tedy údaje umožňující identifikaci osob a jejich bydliště, osobní fotografie, a to i intimního charakteru, včetně intimní komunikace, státnímu zástupci, ostatním obžalovaným a jejich obhájcům, čímž zasáhli do práva na ochranu soukromého a rodinného života,“ napsali podnikatel a jeho žena do žaloby.

Soudce Ondřej Sekvard, který žalobu řešil, zrekapituloval, co se vlastně dostalo do rukou soudců, státního zástupce a obhájců.

Zároveň upozornil, že jen těžko šlo dopředu uvěřit podnikatelovu tvrzení, že na zabavených přístrojích není nic, co by se vztahovalo k trestnímu případu, a proto bylo potřeba zařízení prohledat. Znalecký ústav ovšem skutečně data nijak neprotřídil a všichni účastníci řízení se s nimi pak mohli seznámit.

Dodal, že pokud by trestní soud postupoval nesprávně, mohl by to napravit soud odvolací. Ten v projednávaném případě ale naopak ještě podnikateli trest zpřísnil a jeho námitky smetl ze stolu. „Žalovaní jednali z pozice trestního senátu, tedy při plnění pracovních povinností, když v samotném jejich procesním postupu nelze spatřovat exces – tedy extrémní disproporci mezi tím, co dělat měli a co skutečně udělali v rámci svých procesních povinností,“ dodal soudce Sekvard.