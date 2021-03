Po návratu z diskotéky se muži pohádali, jeden druhého ubodal

Rác se svým spolubydlícím popíjeli už od rána v bytě v Mladé Boleslavi. „Začali jsme pivem, byl víkend, nemuseli jsme do práce,“ vzpomínal Rác. Během dne prý zvládli asi sedm osm piv. „Mám mezitím výpadky, nepamatuju se, co se dělo nebo nedělo,“ pokračoval obžalovaný.

Po příchodu domů se Rác se svým spolubydlícím pohádal. „Nevím, proč jsme se hádali, vůbec si nevzpomínám. Pamatuji si jenom to, že mě chytil pod krkem, začal mě škrtit a dal mi pěstí pod oko,“ uvedl Rác. „Nevěděl jsem, co se stalo, tak jsem z nervu...přeskočilo mi....na kuchyňský lince byl nůž, tak jsem ho vzal a nevím, kolikrát jsem ho bodl,“ přiznal muž.

„Zahodil jsem nůž, uvědomil jsem si, co jsem proved, a jelikož mi bylo horko, tak jsem šel ven před barák. Začal jsem brečet, co jsem to proved, vyčítal jsem si to a zjistil jsem, že jsem pořezanej na rukou a že jsem si zabouch dveře od bytu,“ pokračoval Rác před soudem.