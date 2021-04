Pirát silnic dostal za obecné ohrožení 11,5 roku

„Měli jsme na místě hned pět svědků, z toho dva klíčové. Šlo o řidiče, které Sochna nebezpečně předjížděl jen desítky sekund před nehodou. I když byla nehoda na začátku kvalifikována jako usmrcení z nedbalosti, po výsleších už jsme mířili k tomu, že by mohlo jít o obecné ohrožení. Našli a vyslechli jsme i řidiče aut, kteří jeli v tu chvíli v druhém směru a museli prudce brzdit a uhýbat téměř až do příkopu,“ popsal policista, jehož jméno redakce zná, ale vzhledem k citlivosti případu jej neuvádí.

Policisté udělali pokus, aby zjistili, jak mohla jízda vypadat. Nejprve tři řidiči projeli trasu za běžného provozu při dodržování pravidel silničního provozu. Jejich časy byly od 3,55 do 4,07 minuty a průměrná rychlost od 71 do 75 km/h.

„Jeli jsme opravdu, co to šlo, se zapnutými majáky a sirénou. Přirovnal bych to k rychlostní zkoušce v závodech rallye. Projeli jsme to za 2,24 minuty s průměrem 123 km/h. Sochna měl průměr jen o tři kilometry nižší, a to jel za plného provozu, musel předjíždět a reagovat na ostatní řidiče,“ popsal policista.