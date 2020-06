Pět zraněných chodců po srážce aut na Brněnsku

Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník. "Na místě jsme ošetřili pět zraněných, dva z jednoho z vozů a tři chodce," řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Ošetření muž a žena z vozu byli podle záchranářů zraněni lehce, záchranáři je převezli do brněnské bohunické nemocnice.

Zraněny byly dále dvě ženy. Jednu z nich záchranáři s podezřením na těžké zranění letecky transportovali do bohunické nemocnice, druhou se středně těžkým zraněním odvezli sanitkou do Úrazové nemocnice Brno. Dítě podle mluvčí utrpělo lehčí zranění, záchranáři je převezli do Dětské nemocnice.