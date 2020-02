Pět imigrantů vystoupilo v Ústí nad Orlicí z nákladního vlaku ze Srbska

„V Ústí nad Orlicí se objevili poté, co vystoupili z nákladního vlaku jedoucího ze Srbska. Úkryt nákladního vlaku využívali po cestě opakovaně. Dle jejich slov byl cíl jejich cesty Německo,“ sdělil Martin Demek z odboru cizinecké policie.

O tom, co mají říci při zadržení byli od převaděčů přesně informováni. „Neměli doklady a ke své totožnosti uvedli pouze to, že jsou z Afghánistánu a jsou mladší 18 let. Policistům odmítali uvést jakékoliv další osobní údaje,” dodal Demek.