Pes vyčenichal ve vlaku drogy, mladíka soud poslal na rok do vězení

Dufek se dopustil trestného činu ve zkušební době, když loni v dubnu dostal podmínku za to, že řídil zdrogovaný. „Obžalovaný byl v minulosti opakovaně odsouzen za trestnou činnost spojenou s drogami. Předchozí výchovné tresty se však zcela minuly účinkem. Jeho ignorace k předchozím rozhodnutím jej přivedla až do vězení,“ uvedl soudce Jan Švígler.

Celníci v září Dufka zkontrolovali poté, co speciálně cvičený pes na vyhledávání drog zareagoval na jeho tašku a kufřík. „Uvnitř jsme našli v igelitových sáčcích gramová množství marihuany, kokainu a pervitinu. Potvrdil, že jsou to jeho zavazadla, a následně se přiznal i k jejich obsahu. Plně s námi spolupracoval,“ uvedl před soudem psovod celní správy Jiří Pivoňka s tím, že mladík měl u sebe ještě hotovost ve výši 200 000 korun.

„V tomto případě zcela jasně platí, že neznalost zákona neomlouvá. Rozhodl se cestovat a měl při sobě několik drog různého typu. Byť se může zdát tato trestná činnost bagatelní s ohledem na nízkou trestní sazbu maximálně do dvou let, je velmi rozšířená a společensky nebezpečná. S ohledem na předchozí odsouzení pana obžalovaného za jednání spojené právě s drogami by bylo uložení podmíněného trestu nespravedlivé i s ohledem na generální prevenci,“ uzavřel soudce.