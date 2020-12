„Peníze, nebo tě zabiju!” Lupiče z večerky zachytila kamera

„Vstoupil do místní prodejny potravin a s nožem v ruce přistoupil za prodejní pult k obsluze. Následně se slovy 'Dej mi peníze, nebo tě zabiju' donutil ženu k vydání finanční hotovosti. Poté, co mu otevřela pokladnu, vzal z ní několik tisíc korun, které si vložil do igelitové tašky a z místa odešel. Jeho jednání zachytila bezpečnostní kamera,“ popsala přepadení policejní mluvčí Eva Valtová.