Pašování úhořů v Česku: první tresty natvrdo

Ojedinělý případ řešily v minulých dnech soudy v Praze. Pravomocně poslaly do vězení muže a ženu z Malajsie za to, že se pokusili propašovat z České republiky do Asie 70 tisíc kusů mláďat kriticky ohroženého úhoře říčního. Takové množství by se na oficiálním trhu v rámci EU dalo prodat za zhruba 700 tisíc korun, na tom černém by se ale jednalo o miliony.