Otce měl ubodat v kotelně, může dostat až dvacet let

Víšek podle obžaloby ubodal několika ranami nožem svého otce letos v únoru v kotelně domu v jedné obci na Příbramsku. Sám se udal na policii a k činu se přiznal. Svou výpověď před soudem pojal Víšek poměrně ze široka, když začal popisovat „stresové situace“. Začal rokem 2010, kdy mu zemřela babička. Postupně se dostal přes nespokojenost v práci, zlomenou nohu, rozvod rodičů, rozchod s přítelkyní až po ztrátu bydlení v Praze.

To znamenalo, že se musel přestěhovat zpátky domů na Příbramsko. Tam sice získal novou práci, ale utrpěl další zranění, což podle něj „vedlo k degradaci všeobecné pohody“. „Koncem roku 2019 zubař mi vytrhl zub. Byla to malá operace, což by nebylo nic světobornýho, ale ty následky se táhly asi tři týdny,“ uzavřel výčet svých stresových situací, které podle něj vedly k inkriminovanému únorovému ránu.

„Ten poslední týden byl pro mě totálně zátěžový stresový týden,“ dostal se pomalu Víšek k samotnému činu.

Samotný útok si prý nepamatuje

Večer před konfliktem měl prý všeho „plné kecky“ a neměl osobu, které by se mohl svěřit.

Když se ráno nasnídal, přišel do kotelny domu, kde jeho otec přitápěl v kotli, na což mu Víšek řekl, že není třeba topit, že je v domě teplo, a kotel zavřel. „Otec neměl rád, když někdo sahá na kotel,“ konstatoval Víšek. „S tátou se dalo vycházet, ale muselo to být vždy tak, jak on chtěl,“ doplnil.

Právě spor o zatopený kotel přerostl záhy do fyzické potyčky. „To už jsme se přibližovali k sobě, došlo k nějakému chycení,“ řekl Víšek. „Dál už si nevybavuju, jak to bylo, najednou jsem měl v ruce nůž,“ dodal. Vybavuje si prý, že stáli s otcem proti sobě, a pak už jen moment, že se „probral“ a otec ležel na zemi.

Svému o šestadvacet let staršímu otci zasadil nejméně osm ran zezadu a čtyři zepředu do oblasti hrudníku. Podle znalců byl útok likvidační a muž neměl v podstatě žádnou šanci se nějakým způsobem ubránit. „Nevím, co se dělo, najednou jsem měl v ruce nůž. Nevím, kolikrát jsem ho bodnul, myslel jsem, že párkrát,“ uvedl Víšek k činu.

Svého činu před soudem litoval. „Upřímně toho lituju, co se stalo. Nedokážu si představit, že bych něco takovýho dokázal, je to mimo moje chápání,“ prohlásil Víšek.