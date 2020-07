Opíjel a osahával nezletilou příbuznou družky, obvinila policie muže z Jesenicka

Otec a jeho retardovaní synové půjdou do vězení za sexuální zneužívání holčiček Video

Krimi

Celkem 20 let vězení rozdal v pátek Krajský soud v Plzni za sexuální zneužívání dívek ve věku od 7 do 14 let ze Sokolovska. Za mřížemi stráví nejdéle 45letý...