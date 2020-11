Okamura zkritizoval mírný trest pro syrského přistěhovalce, spustil lavinu nenávisti

„Oběsit a poslat to h…o domů.“ „Jsou to opice a podle toho je zapotřebí s nimi nakládat…“ „Na takové je třeba otevřít loveckou sezonu.“ To jsou jen některé z více než tisícovky komentářů pod příspěvkem předsedy SPD Tomia Okamury, ve kterém letos v červenci kritizoval na sociálních sítích soud za to, že za bezdůvodný útok na manželskou dvojici v Plzni potrestal syrského přistěhovalce jen podmínkou. Po pisatelích těchto nenávistných komentářů už pátrá policie.