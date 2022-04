Odmítl dát cigaretu a dostal ránu, až spadl ze schodů. Útočníka zachytila kamera

Poškozený 19. března přicházel do panelového domu v Nevanově ulici, když tam potkal neznámého muže, který po něm chtěl cigaretu. Tu mu odmítl dát.

„Odmítnutí muže rozčílilo natolik, že poškozeného několikrát udeřil pěstí do hlavy, a to tak silně, až spadl na schody. Kde ho agresor ještě před útěkem opakovaně zasáhl kopy do těla,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.