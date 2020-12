Odměny nekryjí ani inflaci, zlobí se znalci

„Pokud si zadám hodnotu odměny 350 korun, která byla stanovena vyhláškou v roce 2002 a od té doby se neměnila, do inflační kalkulačky, tak dojdu k závěru, že na co by roce 2003 stačilo 350 korun, tak v roce 2019 bych potřebovala 490 korun. Pokud připočtu očekávanou inflaci roku 2020, tak jsem někde na částce 500 korun. Takové zvýšení by pokrylo tedy pouhou inflaci, přitom již tehdejší znalečné v roce 2002 bylo značně podhodnocené,“ řekl Právu znalec Zdeněk Dufek působící na brněnské VUT.