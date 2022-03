Od hořící hromady dřeva chytl na Kladensku les

Jednotky k požáru vyjely po čtvrté hodině ranní do lesa poblíž čtvrti Ostrovec. Zasahují tam profesionální i dobrovolné jednotky, byl vyhlášen druhý stupeň poplachu.

Požáry jsou v posledních dnech čím dál častější, protože je sucho a větrno. Hasiči v této souvislosti upozorňují na to, že plošné pálení trávy a porostu je zakázáno. Pálit klestí na zahradě by lidé neměli za silného větru a extrémního sucha, biologický odpad by přitom měli pálit v bezpečně odděleném ohništi.