Obžalovaný ve Stoce: Proč bych dával úplatky někomu za něco, co nemohl ovlivnit?

El-Talabani u soudu vypovídal den a půl. Mimo jiné prohlásil, že miliónové úplatky z městských firem dostával jen tak „v igelitce nebo v kabele“. Jednoho z obhájců zajímalo, jestli se tolik peněz vejde do igelitky. „Když je to v pětitisícovkách, tak tam toho dáte hodně,“ nenechal se zaskočit El-Talabani.

Výpověď klíčového muže při rozkrývání případu se nelíbila ani dalšímu spolupracujícímu obviněnému Pavlu Ovčarčinovi, s kterým měl například dělit úplatky. „Byl jsem v šoku z milionových částek, o kterých Talabani mluvil. Kdybych něco z těch peněz měl, byl bych spokojený, ale já sem žádné peníze nedostal. Přiznávám se jen tam, kde jsem to udělal, za to ponesu následky, ale u některých věcí to není tak, jak to Talabani tvrdí,“ ohrazoval se Ovčarčin.

Proti El-Talabanimu se vymezil i další obžalovaný, podnikatel Ivan Trunečka. „Talabaniho neznám, ale vím, že je to nebezpečný člověk. Jednou jsem ho viděl, měl zbraň a nabízel mi nějakou ochranu. Po tom setkání mi začaly chodit výhrůžky. Věděl jsem, že Talabani měl kontakty i na policii, proto jsem raději i s rodinou odešel na dva roky z Brna. Když ho poprvé zadrželi, měl jsem za to, že příběh skončil. A pak jsem byl zadržen i já,“ prohlásil ve své výpovědi Trunečka.

„Nikdy jsem peníze nedával, v žádné zločinecké skupině jsem nebyl, nedává to ani smysl. Nevím, proč bych někomu dával úplatky za to, co nemohl ovlivnit. Skutky jsem nespáchal a ani jsem je nemohl spáchat. Neumím si představit, co by mi Švachula nebo Talabani měli poskytnout třeba v městských společnostech, když tam nebyli a nemají na to ani žádný vliv,“ hájil se podnikatel.