Obžaloba věří Babišovi mladšímu

Obžaloba proto prý pracuje s verzí, že podpis pod smlouvami týkajícími se vlastnictví akcií farmy někdo za Babiše mladšího zfalšoval, jak tvrdí i on sám. Z dokumentu podle serveru vyplývá, že Šaroch výpovědi Babiše juniora věří.

Vyšetřovatelé nechali kvůli výpovědi Babiše mladšího vypracovat na pravost podpisů znalecký posudek a soudní znalec Aleš Čulík do něj podle serveru napsal, že jeden ze sporných podpisů nemusí být dílem Babiše juniora.

Babiše mladšího v této souvislosti státní zástupce nezmiňuje. Může to znamenat, že podle žalobce tento Babišův syn akcionářem Farmy Čapí hnízdo nebyl.

Na Čapím hnízdě byl Babiš mladší podle toho, co také řekl policii, mnohokrát. Uvedl, že tam trávil Vánoce s rodinou a byl ubytován v hotelu i v soukromých apartmánech.

Dále policistům řekl, že v budově měl jeho otec řadu osobních fotografií. „Je to úplně jasné, že tam de facto bydlí a Farma Čapí hnízdo byla vždy jeho víkendovým sídlem,“ sdělil junior při výslechu.

Mezi roky 2015 a 2017 také Babiš mladší podle svých slov pro firmu Imoba, která spadá do holdingu Agrofert a které Čapí hnízdo patří, pracoval společně s Petrem Protopopovem.

„Nosil jsem pytle se špinavými ručníky ze Sokolovny (objekt patří společnosti Imoba) na Farmu Čapí hnízdo. To jsem dělal s Protopopovem. Byla to ponižující práce a otec mi mohl dát lepší práci než toto,“ uvedl podle Seznam Zpráv Babiš mladší. Zároveň doplnil, že za to nedostával žádný plat.