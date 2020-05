Obnovu 36 let starého případu disidenta Pavla Wonky soud odmítl

„Mohlo by se stát, že v případě ‘socialistického závazku’, by mohl být vinen, což nelze v okamžiku, když je navíc obviněný zemřelý, připustit. Povolení obnovy řízení má velmi úzké meze, do nichž je nutné se vejít,“ argumentuje soudce Schmuck. Pokud by podle něho v roce 1988 nastaly důvody pro zastavení řízení, potom by se tak stalo.