Fotbalista Limberský si ode mne půjčoval statisíce na hazard, tvrdí obžalovaný z podvodu

"S obžalobou nesouhlasím. Co je tam popsané, není pravda. Ty částky, které mi David posílal, byly úhradou mých osobních nebo firemních věcí. Například šlo o luxusní mobilní telefony a hodinky s diamanty. Mám na to svědky," prohlásil Pazderka.

Podle jeho slov má Limberský problém, že je hazardním hráčem. "Každý den, každou noc hraje. Využíval mě k tomu, abych mu po nocích půjčoval statisícové částky. Byly to desítky případů. Byly to miliony korun. Vždy čekal, až mu klub pošle výplatu, a peníze mi vracel," dodal Pazderka.

Vše začalo v roce 2014, kdy Pazderka nabídl Limberskému, že by se mohl zapojit do jeho podnikání. Sportovec to bral jako příležitost k přivýdělku a chápal to tak, že jen pošle peníze a bude z toho mít zisk, aniž by se musel o cokoli starat.