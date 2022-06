O odsouzeného sexuálního predátora z Plzeňska se znovu zajímá policie

Osmačtyřicetiletý muž cílil na děti přes jejich matky. Na sociální síti vyhledával ženy samoživitelky, kterým nabízel peníze, když mu pošlou fotky nahých ratolestí nebo videa, jak je osahávají na intimních partiích. Několikrát dokonce žádal o to, jestli by mohl mít s dětmi sex. Dvakrát za to dostal podmínku a letos v dubnu mu zatím nepravomocně uložil Okresní soud Plzeň jih 10 měsíců vězení a zároveň rozhodl, že se musí podrobit ochrannému sexuologickému léčení.

Podle znalců trpí muž poruchou sexuální preference a jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti jsou proto podstatně snížené. Před soudem v minulosti svoji vinu přiznal. „Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo. Choval jsem se špatně, teď už to vím,“ vypovídal obžalovaný muž při loňském soudním přelíčení. Tvrdil, že sice ženám psal, aby mu umožnily pohlavní styk s dítětem, ale nikdy by toho nebyl schopen.

Soud mu dal tehdy ještě šanci. V jeho prospěch do jisté míry hodnotil i to, že komunikoval výhradně s dospělými, byť po nich požadoval jednání vztahující se vůči nezletilým. „Jeho žádosti a komunikace směřovaly na dospělé osoby, které jsou schopny se takovému jednání bránit lépe než osoby nezletilé. Komunikoval výhradně elektronickou cestou, a nikoliv osobně, tudíž se ty ženy nemohly cítit v rámci této komunikace nějakým způsobem bezprostředně ohroženy a mohly komunikaci ukončit, což také udělaly. V podstatě zůstalo na rozhodnutí matky, že k takovým věcem vůči jejím dětem nedojde,“ stojí například v rozsudku z loňského jara.

Soudkyně tehdy upozornila i na to, si ženy s obžalovaným začaly dopisovat na normální úrovni a nemohly od něj něco takového čekat. „Ale na druhé straně, pokud by si nevystavovaly fotografie ze soukromí a zejména nezletilých dětí na internetu, tak by obžalovaný nevěděl, že děti mají, a možná by ho vznášení takových požadavků nenapadlo,“ dodala soudkyně.

Deset tisíc za video

Jednou z žen, kterou Josef T. oslovil, byla 35letá Petra z Příbrami. Podle obžaloby jí nabízel 10 tisíc za to, když mu pošle fotky nahého syna Jakuba (5) nebo video, jak mu přetahuje předkožku penisu. Požádal ji také o to, jestli by ho nechala se synem nějakou dobu o samotě.

„Když mi to napsal, byla jsem v šoku. Ale ještě více jsem se vyděsila na kriminálce, kde mi řekli, že toho má víc,“ řekla Právu žena.