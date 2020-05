Novinář Přibil u soudu odmítl, že by pomluvil Chovance v kauze Čapího hnízda

Text článku byl založen na výpovědi čtveřice vyšetřovatelů, kterou Přibilovi zprostředkovala Petra Lhotáková z Odborové aliance Integrovaného záchranného systému. Přibil vypověděl, že ho sama kontaktovala s tím, že je zmocněnkyní těchto policistů a že její podmínkou pro publikování informací bylo to, že pod textem bude jako autorka uvedena ona, což se také stalo. Lhotákovou soud předvolá jako svědkyni k příštímu jednání, které bude 24. června.

Novinář tvrdí, že do textu zasáhl z pozice editora pouze tak, že vymyslel titulek a že kvůli vyváženosti textu přidal "zpochybňující pasáže" a také údaje ze zprávy Českého rozhlasu o kauze Čapí hnízdo. „Informace (Lhotákové) mi přišly příliš ve prospěch premiéra, chtěl jsem vyrovnaný článek," prohlásil.

Přibil uvedl, že si u tehdejšího šéfa pražské policie Jana Ptáčka ověřil, že mu policisté podali podnět, na němž byl článek založen. Reakci Chovance ani Nevtípila novinář nezjišťoval. Vysvětlil to tak, že vyšetřovatel se ke kauze Čapího hnízda dlouhodobě nevyjadřuje.

„Paní soudkyně, když někdo říká, že jste porušila několik zákonů a měla byste skončit ve výkonu trestu na osm nebo 12 let, tak vás to samozřejmě zasáhne. Vzhledem k tomu, že v článku byla uvedena jména konkrétních policistů, to šířila i ostatní média. Zpětně jsem se dověděl, že článek byl i součástí řetězových e-mailů s fake news pro starší občany," řekl u soudu Chovanec, který má v případu společně s Nevtípilem postavení poškozeného.