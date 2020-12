Noční kontrola se stala protřelému kriminálníkovi v Bohumíně osudnou

Nepoučitelného anonyma zadrželi v cizině, veřejnost plašil od 90. let

Nepoučitelného anonyma zadrželi v cizině, veřejnost plašil od 90. let Krimi

Od začátku roku 2019 až do letošního září se měl recidivista dopustit několika majetkových trestných činů. V Bystřičce se vloupal do stavební buňky, odkud odcizil notebook, skener a televizi. Ve Valašském Meziříčí vnikl do skladu barev a laků a ukradl barvy za více než 24 000 korun. Další tři skutky spáchal letos během měsíce září ve Vidči na Valašsku.