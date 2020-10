Neznámý útočník napadl v Říčanech u Prahy dva řidiče autobusu

Útok se odehrál již 16. září na zastávce Říčany, K železniční stanici, mluvčí policie Zdeněk Chalupa o něm informoval ve středu se žádostí o pomoc. Autobus linky 381 jel z Kutné Hory do Prahy.

„Jeden z cestujících, který do autobusu nastoupil v Mukařově, pěstmi zaútočil na řidiče a dalšího muže, rovněž řidiče autobusu,“ uvedl Chalupa. Oba muži utrpěli zranění obličeje. Podle policie útoku předcházela hádka mezi muži.

Podezřelý pak odešel směrem do Haškovy ulice. Policisté zjistili, že se jednalo o mladíka ve věku kolem 25 let, přibližně 185 cm vysoké, štíhlé sportovní postavy. Měl na sobě černou stylovou roušku. Na levé tváři měla pravděpodobně kulatý a červený emblém. Oblečen byl do černého trika a tmavých krátkých kalhot, na hlavě měl nasazenou černou basebalovou čepici a na nose měl zřejmě dioptrické brýle. Hovořil česky bez přízvuku.