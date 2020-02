Neúspěšná advokátka musí městu zaplatit miliony

„Potvrdili jsme rozsudek soudu prvního stupně, kterým jí byla uložena povinnost zaplatit městu Aš částku 2,8 milionu korun plus úroky z prodlení od roku 2009,“ uvedla mluvčí krajského soudu Lucie Jíchová.

Celkem tak musí právnička sáhnout do kapsy pro více než pět milionů korun. Jsou to peníze, které stály městskou kasu několik let trvající soudní peripetie s firmou kvůli špatné kvalitě postavených bytových domů.