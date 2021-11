Nesnesla kritiku od manžela, udělala z něj tyrana a násilníka. Teď sama míří k soudu

„Nejméně ve čtyřech případech donutil svoji manželku k pohlavnímu styku. Rovněž ji psychicky a fyzicky týral, a to tím, že na ni hrubě křičel, nadával do debilů, magorů, hyen a krav. Dále snižoval její schopnosti matky, manželky a člověka stejně tak jako její dovednosti. Ponižoval ji a fyzicky napadal,“ stojí v usnesení o zahájení trestního stíhání s dovětkem, že žena jednání manžela pociťuje jako zlé nakládání. Muže policisté dokonce na tři měsíce vykázali z domu.

Dítě svého přítele zneužívala k perverzním hrátkám, půjde na pět let do vězení

„Na jednu stranu tvrdí, že k takovému jednání došlo, na druhou stranu si nevzpomíná, kdy se tak stalo, jak to proběhlo, přičemž pokud by došlo k tak zásadnímu zásahu do její osobní integrity v intimní oblasti, nepochybně by takový hrůzný zážitek musel zanechat v její paměti určité známky toho, jak se vše odehrálo, a měla by být schopna takové jednání popsat,“ upozornil soud a zmínil také to, že tvrzení obžalovaného muže o své nevině podpořil i výsledek na detektoru lži, kterému se na svou vlastní žádost podrobil.