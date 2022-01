Nejvyšší soud se zastal muže odsouzeného za telefonát o bombách u Pražského hradu

„Nepravdivost sdělení není možné ex post dovozovat ze skutečnosti, že se bomba v autech nenašla," stojí v rozhodnutí NS, které ČTK poskytl Razima. Právní názor pražských soudů by podle nejvyšší instance mohl vést k všeobecné apatii potenciálních oznamovatelů a k masivnímu poklesu podobných volání o hrozícím nebezpečí kvůli obavě z trestněprávního postihu.

Důvodem k postihu není ani to, že oznamovatel má kromě hlavního motivu, jímž je ochrana společnosti před potenciálním nebezpečím, ještě nějakou vedlejší motivaci.

„Aplikováno na posuzovaný případ, to, že obviněnému šlo o odstranění předmětných vraků z exponovaného místa, neznamená bez dalšího, že by jeho oznámení nemělo být prošetřeno, respektive by mohlo být a priori považováno za nepravdivé. Ostatně reakce policejní hlídky, která byla vyslána na místo, napovídá, že opuštěná vozidla v blízkosti chráněného objektu vyhodnotila jako potenciální nebezpečí," rozhodl NS.