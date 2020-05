Nefunkční raketa je vojenský materiál, rozhodl soud a potvrdil trest

Horského loni v listopadu odsoudili na pardubické pobočce Krajského soudu v Hradci Králové, jednalo se o trest 200 000 korun. Pokud by nezaplatil, čekaly by ho čtyři měsíce ve vězení. Proti verdiktu se odvolal Horský i žalobce, který žádal ještě zabrání věcí.

Vrchní soud státnímu zastupitelství vyhověl a Horského odvolání zamítl, přičemž potvrdil původní peněžitý trest a navíc nařídil zabrání maket a kontejnerů, ve kterých byly přepravovány. Hrozí podle něj nebezpečí, že by mohly být použity k trestné činnosti.

Soud v Pardubicích původně trestní stíhání zastavil, proti tomu ale podal stížnost žalobce k vrchnímu soudu, který spis vrátil do Královéhradeckého kraje k projednání v hlavním líčení. Pak dostal Horský zmíněný peněžitý trest.

Případ se odehrál v roce 2017, kdy chtěl Horský vyvést do USA znehodnocené části historických raket ze 70. a 80. let. Byla to třeba křídla a přídavné motory, které pocházely z tehdejšího Sovětského svazu, jednalo se například o rakety S-75 Volchov a S-200 Vega. Na převoz nedošlo, zboží zajistili celníci.