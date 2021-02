Nechtěně mě píchla, když krájela cibuli, řekl soudu pobodaný muž

Čin se stal loni 15. února odpoledne v lounské ubytovně Oharka. „Na paní obžalovanou jsem podal obžalobu pro pokus trestného činu vraždy, který by měl spočívat v tom, že v hádce kvůli stokoruně bodla svého známého do hrudníku,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan.

Muž měl v levé části hrudníku ránu, nůž ale nezasáhl žádný z orgánů v hrudi. Vrtulník ho dopravil do nemocnice, kde zůstal podle svých slov čtyři dny a za týden již pracoval. „Poškozený byl ohrožen na životě, k jeho smrti nedošlo pouze shodou náhod,“ doplnil Jan.

Vypověděl, že obžalovaná krájela cibuli, on nechtěně zakopl a žena ho asi nechtěně píchla. Po opakovaném poučení předsedkyně senátu však vypověděl, že vstal od stolu a pak do něj píchla nůž. „To se nemělo stát, je mi to líto, kvůli takové prkotině,“ dodal.