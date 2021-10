Nečesaný chce po státu 20 milionů za nezákonné stíhání. V dohodě by šel i pod polovinu

Ministerstvu spravedlnosti, zastoupenému Lucií Hepnarovou, ale požadovaná částka přijde naprosto nepřiměřená. A to i poté, co Pokorný prohlásil, že jsou otevřeni jednání o odškodném i nižším, než uvádějí v žalobě. Byli by prý ochotní jít i pod 10 milionů korun.