Násilník přepadl ženu, která šla v Jablonci z oslavy. Její křik zalarmoval kolemjdoucí

Pachatel s kapucí na hlavě si ženu podle vyšetřovatelů dopředu vyhlédl a pronásledoval ji. Ačkoliv přidala do kroku, muž jí byl pořád v patách jako stín. Mluvil na ni a divoce gestikuloval.

„Ačkoliv se žena snažila na něj nereflektovat a odmítavě mu sdělovala, že se s ním nechce bavit, nedal se jejím odporem odradit. Naopak, o to více stupňoval svou urputnost a neodradily jej ani ženiny slzy,“ popsala ve středu mluvčí policie Adéla Fialová.

Když žena ještě zrychlila, útočník ji pevně chytil, překryl jí ústa a odtáhl ji do prostoru zastávky. „Vyděšená žena se ještě z posledních sil snažila bojovat, ale pevné sevření útočníka bylo silnější. Sdělila mu, ať si vezme, co chce, ale aby ji nechal být. A tak to i proběhlo,“ doplnila policejní mluvčí.